I nerazzurri, nelle due vittorie contro Verona e Kairat, non sono apparsi brillanti e hanno faticato più del previsto

Fabio Alampi Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 13:31)

Fabio Caressa, nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, ha espresso una considerazione sull'Inter: "Secondo me l'Inter è un po' stanca perchè sono anni e anni che, con la pressione di essere considerata la più forte, ogni partita, 2-3 volte a settimana, scende in campo con l'obiettivo sempre di vincere.

Mi sono convinto che un po' stanca mentalmente in quest'Inter ci sia, arriva dagli anni: questi non si sono mai fermati, hanno fatto un Mondiale per Club, le Nazionali, sono anni che non si fermano. Se ci pensi, il Liverpool ha questo problema quest'anno, il Barcellona ha dei cali di tensione. Questo calcio è molto dispendioso da questo punto di vista, e secondo me conta. Anche questo fatto di essere considerata sempre la più forte, a prescindere che tu lo sia o meno, secondo me comincia a pesare. Se guardi le rose delle squadre straniere sono piene di ragazzi: serve questa svolta qui in un calcio che ti consuma molto più di prima, soprattutto se sei sempre al vertice.

Una cosa è giocare per il quarto posto, un altro per il primo. Bisogna trovare una soluzione: il rischio se no, per l'Inter, è di avere per tutta la stagione questi cali di tensione, e siccome è una squadra che ha un modo di giocare che i cali di tensione non se li può permettere, secondo me è una cosa da tenere d'occhio".