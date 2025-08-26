FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “Bene l’Inter di Chivu, ma certe parole non mi sono piaciute. Inzaghi non merita…”

ultimora

Caressa: “Bene l’Inter di Chivu, ma certe parole non mi sono piaciute. Inzaghi non merita…”

Caressa: “Bene l’Inter di Chivu, ma certe parole non mi sono piaciute. Inzaghi non merita…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato la prima giornata di campionato, conclusasi ieri con la grande vittoria dell'Inter
Marco Macca Redattore 

Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato la prima giornata di campionato, conclusasi ieri con la grande vittoria dell'Inter contro il Torino. Ecco le sue considerazioni sui nerazzurri:

Caressa: “Bene l’Inter di Chivu, ma certe parole non mi sono piaciute. Inzaghi non merita…”- immagine 2
Getty Images

"Molto bene l'Inter. La vittoria per 5-0 contro il Torino ha anche un significato emotivo, dopo la finale di Champions. E' un ciclo che si riapre con certezze e calciatori nuovi. Non ho inserito Sucic in top XI, ma ha giocato molto bene. Bonny ed Esposito potranno dare molto di più in attacco rispetto ad Arnautovic, Correa e Taremi. Inter molto bene, dunque. Ho visto una squadra che Chivu ha già cambiato, ma che resta fisica e tecnica, che probabilmente sarà molto aggressiva sui portatori di palla avversari".

Inter
Getty Images

"Ho però sentito delle cose che mi sono piaciute così e così: si è detto che la squadra sta lavorando più fisicamente, come se con Inzaghi non si facesse nulla. Magari ora si lavora in modo diverso, ma attenzione a sottovalutare il lavoro di Inzaghi, perché lui lavorava sui dei dati che permettevano una turnazione. Non è che non facesse lavorare la squadra, erano dei dati di una squadra in là con gli anni. Attenzione a buttare a mare il lavoro di Inzaghi, visto come è finita. Non se lo merita. E attenzione ad esaltarsi per la partita di ieri. Attenzione pure a parlare di duello Inter-Napoli: ci sono altre squadre che potrebbero inserirsi".

Leggi anche
Caressa: “Bene l’Inter di Chivu, ma certe parole non mi sono piaciute. Inzaghi non...
De Siervo: “In bocca al lupo all’Inter Under 23. La Serie A sia un’opportunità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA