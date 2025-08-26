"Molto bene l'Inter. La vittoria per 5-0 contro il Torino ha anche un significato emotivo, dopo la finale di Champions. E' un ciclo che si riapre con certezze e calciatori nuovi. Non ho inserito Sucic in top XI, ma ha giocato molto bene. Bonny ed Esposito potranno dare molto di più in attacco rispetto ad Arnautovic, Correa e Taremi. Inter molto bene, dunque. Ho visto una squadra che Chivu ha già cambiato, ma che resta fisica e tecnica, che probabilmente sarà molto aggressiva sui portatori di palla avversari".

"Ho però sentito delle cose che mi sono piaciute così e così: si è detto che la squadra sta lavorando più fisicamente, come se con Inzaghi non si facesse nulla. Magari ora si lavora in modo diverso, ma attenzione a sottovalutare il lavoro di Inzaghi, perché lui lavorava sui dei dati che permettevano una turnazione. Non è che non facesse lavorare la squadra, erano dei dati di una squadra in là con gli anni. Attenzione a buttare a mare il lavoro di Inzaghi, visto come è finita. Non se lo merita. E attenzione ad esaltarsi per la partita di ieri. Attenzione pure a parlare di duello Inter-Napoli: ci sono altre squadre che potrebbero inserirsi".