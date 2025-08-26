Lo dice l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, all'Arena Civica di Milano, in occasione della Supercoppa Italiana Primavera tra Inter e Cagliari

"La Serie A deve mettere i giovani nelle condizioni migliori per sviluppare le proprie capacità, per questo è fondamentale che la qualità del calcio giovanile si mantenga ad un livello alto. La qualità del calcio dei nostri settori giovanili è alta. Faccio anche l'in bocca al lupo all'Inter per l'Under23".