Jose Altafini, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Le sue parole verso Roma-Napoli di domenica: "Non so se i giallorossi continueranno così, io avrei paura dell’Inter che può sempre recuperare, ha tanti calciatori forti e non va mai sottovalutata.
Altafini avvisa il Napoli: “Io avrei paura dell’Inter, non va mai sottovalutata”
Del Milan non so se fidarsi, ha vinto il derby ma non lo ha dominato, Allegri ha migliorato molto la difesa, ma gli manca una prima punta”.
