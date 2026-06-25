Intervenuto su Youtube, Fabio Caressa ha commentato così la scelta di Marco Palestra di dire no all'Inter per accettare l'offerta del Chelsea

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno - 19:50

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Intervenuto su Youtube, Fabio Caressa ha commentato così la scelta di Marco Palestra di dire no all'Inter e di accettare la proposta del Chelsea:

"Il caso Palestra mi ha molto colpito: Palestra è un giocatore giovane, non voglio fare populismo ma in carriera guadagnerà sugli 80-90-100 mln, di più magari con gli sponsor. Ha giocato al Cagliari, deve fare un salto di qualità. In Italia fisicamente domina, in Inghilterra insomma. Il Chelsea di questi anni? Ha fatto operazioni così perché fa quasi solo trading.

Dà garanzie per la crescita di un giocatore? Dà un sacco di soldi, questo sì. Ho letto delle cifre fuori dalla grazia di Dio. Ma siamo sicuri sicuri sicuri che questo fa il bene del ragazzo? Siamo certi che non gli avrebbe fatto meglio rimanere in Italia a prescindere dalla squadra? Tranne alcuni, vedo che crescono meglio quelli che vanno in Germania rispetto a quelli che vanno in Inghilterra. Mettere i soldi davanti a tutto, bah. Vero che la Premier ha una grande attrattiva ma è molto più difficile farsi strada e alcuni giocatori l'hanno già visto.

Se funziona così, a me non piace tanto. Voglio rivedere giocatori che restano in posti che non siano per i soldi, che non cambiano squadra ogni due anni. Come fa mio figlio ad affezionarsi ad un giocatore che oggi c'è e domani non si sa? Cari giovani, pensateci quando fate delle scelte, milionari lo sarete lo stesso, felici non lo so"