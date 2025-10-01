Fabio Caressa, giornalista, su YouTube, ha parlato così dell'Inter e del momento positivo che sta vivendo

Marco Astori Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 20:32)

Fabio Caressa, giornalista, nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter e del momento positivo che sta vivendo: "Bastoni è tornato ad essere quello che conoscevamo: l'azione che porta al gol di Lautaro col Cagliari è la classica azione dell'Inter.

E questo mi convince sempre di più che Chivu non sia solo un buon allenatore ma anche un uomo molto intelligente. Sta portando delle modifiche ma piano piano: parla molto coi giocatori.

La dichiarazione di Dimarco è importante, dimostra che qualcosa si era un po' sfilacciato con Inzaghi e Inzaghi doveva averlo capito: perché è normale dopo che tanti anni un allenatore nella stessa squadra ha le convinzioni e queste convinzioni ad esempio di giocare solo un'ora, nel caso di Dimarco, a qualcuno non vanno bene. Poi si crea un minimo di sfilacciamento. Ma la novità Chivu può portare qualcosa di diverso e un nuovo entusiasmo che serviva dopo la finale persa".