FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cremonese, prosegue la preparazione in vista dell’Inter: il report dell’allenamento

ultimora

Cremonese, prosegue la preparazione in vista dell’Inter: il report dell’allenamento

Cremonese, prosegue la preparazione in vista dell’Inter: il report dell’allenamento - immagine 1
I grigiorossi di Davide Nicola sono pronti per affrontare sabato a San Siro alla ore 18 i nerazzurri di Cristian Chivu
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, l'avvicinamento della Cremo alla sfida contro l'Inter. I grigiorossi al termine dell'attivazione fisica, si sono concentrati su rondò e lavoro tattico per poi dedicarsi in chiusura ad una partita.

Cremonese, prosegue la preparazione in vista dell’Inter: il report dell’allenamento- immagine 2
Getty Images

Domani allenamento in programma alle ore 10:30.

(uscremonese.it)

Leggi anche
Inter, altro che 5,5 mln: il reale stipendio di Akanji. Bonus e obblighi – DOCUMENTI
Impallomeni: “A me Chivu piace e vi spiego perché. L’Inter è uscita...

© RIPRODUZIONE RISERVATA