Prosegue, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, l'avvicinamento della Cremo alla sfida contro l'Inter. I grigiorossi al termine dell'attivazione fisica, si sono concentrati su rondò e lavoro tattico per poi dedicarsi in chiusura ad una partita.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cremonese, prosegue la preparazione in vista dell’Inter: il report dell’allenamento
ultimora
Cremonese, prosegue la preparazione in vista dell’Inter: il report dell’allenamento
I grigiorossi di Davide Nicola sono pronti per affrontare sabato a San Siro alla ore 18 i nerazzurri di Cristian Chivu
Domani allenamento in programma alle ore 10:30.
(uscremonese.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA