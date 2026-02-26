Fabio Caressa ‘pazzo’ di Cesc Fabregas. Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube sull'allenatore del Como:
ultimora
Caressa pazzo di Fabregas: “Segnerà una parte di tempo del calcio, un grandissimo perché…”
“Il Como ha fatto la Juventus a Torino. Fabregas sta dimostrando le sue grandi capacità. Può essere anche ruvido in comunicazione e comportamenti a volte, ma questo diventerà un grandissimo allenatore, già è ottimo. Segnerà una parte di tempo del calcio perché è la contaminazione di culture diverse. Viene dalla cultura spagnola e del Barcellona, è stato contaminato da Wenger e dalla Premier, impara dagli altri, si è messo a 3 se necessario, non è dottrinale. Anche dire quanto ha speso il Como, sì ha speso, ma non è che ha preso Mbappé.
Hanno preso giocatori che voleva Fabregas, funzionali alla squadra, hanno creato un presente oltre che un futuro. Magari non arriverà in Champions, ma nelle coppe europee penso di sì. Le basi sono quelle di un futuro solido e di prospettiva, può diventare quello che oggi è l’Atalanta”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA