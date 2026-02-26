“Il Como ha fatto la Juventus a Torino. Fabregas sta dimostrando le sue grandi capacità. Può essere anche ruvido in comunicazione e comportamenti a volte, ma questo diventerà un grandissimo allenatore, già è ottimo. Segnerà una parte di tempo del calcio perché è la contaminazione di culture diverse. Viene dalla cultura spagnola e del Barcellona, è stato contaminato da Wenger e dalla Premier, impara dagli altri, si è messo a 3 se necessario, non è dottrinale. Anche dire quanto ha speso il Como, sì ha speso, ma non è che ha preso Mbappé.