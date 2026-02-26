FC Inter 1908
Dopo l'eliminazione in Champions contro il Bodo, l'Inter si prepara a tornare in campo in Serie A: la probabile formazione anti-Genoa
Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter si prepara a tornare in campo in Serie A: di fronte c'è il Genoa a San Siro. Ecco la probabile formazione secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

"Il campionato come medicina per smaltire la delusione causata dall'eliminazione in Champions: l'Inter mette nel mirino il Genoa per consolidare il vantaggio sul Milan. Torna dal 1' Sucic, possibile chance per Bonny in ballottaggio con Esposito. Dumfries e Calha in panchina, Carlos al posto dello squalificato Bastoni", si legge.

La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; EspositoBonny, Thuram.

