Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter si prepara a tornare in campo in Serie A: di fronte c'è il Genoa a San Siro. Ecco la probabile formazione secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.
Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Genoa: da C. Augusto a Sucic e in attacco…
"Il campionato come medicina per smaltire la delusione causata dall'eliminazione in Champions: l'Inter mette nel mirino il Genoa per consolidare il vantaggio sul Milan. Torna dal 1' Sucic, possibile chance per Bonny in ballottaggio con Esposito. Dumfries e Calha in panchina, Carlos al posto dello squalificato Bastoni", si legge.
La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; EspositoBonny, Thuram.
