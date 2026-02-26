Ai supplementari segnano Fagioli e Kean, poi la papera di De Gea rischia di riaprire tutto. Finisce però 4-2 per i polacchi

Che rischio per la Fiorentina: lo Jagellonia al Franchi è riuscito a rimontare nei tempi regolamentari il 3-0 a favore dei Viola dell'andata grazie alla tripletta di Mazurek. Ai supplementari segnano Fagioli e Kean, poi la papera di De Gea rischia di riaprire tutto. Finisce però 4-2 per i polacchi e la Fiorentina va agli ottavi. Non senza un brifivo.