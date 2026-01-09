FC Inter 1908
"Ogni tanto è aggressivo, anche io mi sono beccato qualche aggressione (ride, ndr) da Luciano ma sempre nei limiti", dice Caressa
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Luciano Spalletti e delle sue dichiarazioni piccate in merito al rigore sbagliato da David contro il Lecce:

"Bisogna fare i complimenti a Spalletti, la Juve ha una sua dimensione. Spalletti nel lavoro quotidiano è fortissimo, ha accettato i suoi errori e ha ritrovato la sua personalità. Ogni tanto è aggressivo, anche io mi sono beccato qualche aggressione (ride, ndr) da Luciano ma sempre nei limiti.

E' tornato quello combattivo che conoscevamo, non entro nelle polemiche con i colleghi. Pensare che un giornalista decide in base ad amicizie e tifo è come pensare che un allenatore faccia l'undici titolare in base a conoscenze private, non è così. Ognuno esprime la propria professionalità, il preconcetto non va mai bene.

Alla fine noi giornalisti facciamo il tifo per noi stessi, come chiunque lo fa nel proprio lavoro o a scuola. Facciamo il tifo per migliorarci, per cercare di fare cose più importanti, per crescere. Il tifo è importante ma il lavoro è un'altra cosa, non mischiamo i campi perché non è bello, questo mi sento di dirlo"

 

