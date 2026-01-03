Al di là del mercato che impazza, l'Inter domenica sera avrà un impegno importante in campionato: a San Siro arriva il Bologna, ultimamente una vera e propria bestia nera per i nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Bologna, il pronostico. Caressa: “Dico 1X”. Zazzaroni: “Speravo 2 ma finisce…”
ultimora
Inter-Bologna, il pronostico. Caressa: “Dico 1X”. Zazzaroni: “Speravo 2 ma finisce…”
L'Inter domenica sera avrà un impegno importante in campionato: a San Siro arriva il Bologna, ultimamente una vera e propria bestia nera
A Radio Deejay si fanno i consueti pronostici per la gara di domani sera. Secondo Fabio Caressa, giornalista di Sky, finisce o con una vittoria per l'Inter o con un pari. Per Ivan Zazzaroni, invece, "purtroppo X, speravo 2", ha detto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA