Inter-Bologna, il pronostico. Caressa: “Dico 1X”. Zazzaroni: “Speravo 2 ma finisce…”

L'Inter domenica sera avrà un impegno importante in campionato: a San Siro arriva il Bologna, ultimamente una vera e propria bestia nera
Marco Astori
Marco Astori 

Al di là del mercato che impazza, l'Inter domenica sera avrà un impegno importante in campionato: a San Siro arriva il Bologna, ultimamente una vera e propria bestia nera per i nerazzurri.

A Radio Deejay si fanno i consueti pronostici per la gara di domani sera. Secondo Fabio Caressa, giornalista di Sky, finisce o con una vittoria per l'Inter o con un pari. Per Ivan Zazzaroni, invece, "purtroppo X, speravo 2", ha detto.

