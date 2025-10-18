Il giornalista ha parlato della partita di questa sera tra la squadra di Gasperini e quella di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:46)

Roma-Inter si gioca questa sera alle 20.45 e Zazzaroni e Caressa a Radio Dee Jay hanno parlato della sfida tra le formazioni guidate da Gasperini e Chivu. «Se la Roma non perde con l'Inter cresce secondo me la fiducia nella Roma. Sono d'accordo sul fatto che non abbia espresso un calcio scintillante ma così tanta indifferenza per una prima in classifica è tanto che non la vedevo. Come se non fosse niente. Il punto di interesse più alto è vedere se la squadra nerazzurra vince all'Olimpico e se la Roma riesce a non perdere contro gli uomini di Chivu», ha detto Caressa.

«Anche perché ho visto una certa crescita dell'Inter dopo le prime giornate e questa crescita è da confermare. Ho visto l'intelligenza di Chivu che è anche bravo nel comunicare. Anche Gasperini ha fatto una comunicazione saggia. E quando gli chiedono dell'obiettivo risponde non so qual è, giustamente. L'Inter gioca più in vericale e può perdere più spesso il pallone», ha aggiunto il telecronista di Skysport.

«Gasperini ha fatto un ottimo lavoro, ma Inter e Napoli sono più forti», ha detto Zazzaroni a proposito della lotta per il titolo.

(Fonte: Radio Dee Jay)