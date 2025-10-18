Tutti i numeri della sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico tra i giallorossi e i nerazzurri dell'ex Chivu

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.

Una partita che, da sempre, regala emozioni e gol.

Roma e Inter si sono affrontate 184 volte in Serie A, dando vita alla sfida con più gol totali nella storia del campionato: 532, con 299 reti nerazzurre e 233 giallorosse — una media di quasi tre a partita. In caso di gol all’Olimpico, l’Inter diventerebbe la prima squadra a raggiungere quota 300 reti contro una singola avversaria nella massima serie.