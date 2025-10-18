FC Inter 1908
Tutti i numeri della sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico tra i giallorossi e i nerazzurri dell'ex Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.

Una partita che, da sempre, regala emozioni e gol.

I PRECEDENTI

Roma e Inter si sono affrontate 184 volte in Serie A, dando vita alla sfida con più gol totali nella storia del campionato: 532, con 299 reti nerazzurre e 233 giallorosse — una media di quasi tre a partita. In caso di gol all’Olimpico, l’Inter diventerebbe la prima squadra a raggiungere quota 300 reti contro una singola avversaria nella massima serie.

La Roma è anche la formazione contro cui l’Inter ha ottenuto più vittorie nella propria storia in Serie A: 79 successi, accompagnati da 54 pareggi e 51 sconfitte. La tradizione recente sorride ai nerazzurri, imbattuti in 14 delle ultime 16 sfide (8V, 6N), con sette vittorie nelle ultime nove.

All’Olimpico, l’Inter ha costruito un’altra striscia significativa: otto gare senza sconfitta (5V, 3N), con quattro vittorie consecutive, mai raggiunte prima in casa della Roma.

