Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.
Roma-Inter, i precedenti: record di gol in Serie A e un nuovo primato nel mirino
Una partita che, da sempre, regala emozioni e gol.
I PRECEDENTI
Roma e Inter si sono affrontate 184 volte in Serie A, dando vita alla sfida con più gol totali nella storia del campionato: 532, con 299 reti nerazzurre e 233 giallorosse — una media di quasi tre a partita. In caso di gol all’Olimpico, l’Inter diventerebbe la prima squadra a raggiungere quota 300 reti contro una singola avversaria nella massima serie.
La Roma è anche la formazione contro cui l’Inter ha ottenuto più vittorie nella propria storia in Serie A: 79 successi, accompagnati da 54 pareggi e 51 sconfitte. La tradizione recente sorride ai nerazzurri, imbattuti in 14 delle ultime 16 sfide (8V, 6N), con sette vittorie nelle ultime nove.
All’Olimpico, l’Inter ha costruito un’altra striscia significativa: otto gare senza sconfitta (5V, 3N), con quattro vittorie consecutive, mai raggiunte prima in casa della Roma.
