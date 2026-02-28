Il giornalista Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha analizzato l'uscita dalla Champions dell'Inter e la scelta di puntare sul campionato

Andrea Della Sala Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:46)

Il giornalista Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha analizzato l'uscita dalla Champions dell'Inter e la scelta di puntare sul campionato

"A me l'Inter non è piaciuta col Bodo al ritorno. Bodo ottima squadra, ordinata, ma l'impressione che ho avuto tra andata e ritorno è stata quella di una scelta. L'Inter l'anno scorso è stata ovviamente scottata da quanto è successo, arrivi in fondo a tutto e non vinci niente. Perdi la finale di Champions in quel modo lì, ti rimane dentro, ti rimane un senso di frustrazione per quello che non sei riuscito a ottenere.

Lo scorso anno c'era questa dimensione di sogno, il sogno di poter vincere tutto, il sogno del Triplete, anche se la squadra non aveva la capacità di tenere fino alla fine. Ma che partite: Bayern, Barcellona, c'era una dimensione leggendaria dell'Inter. I tifosi dell'Inter racconteranno ai nipoti la partita col Barcellona. Gli racconteranno la probabile vittoria di questo campionato? Non lo so, l'Inter secondo me ha fatto una scelta: portiamo a casa qualcosa. Quasi impossibile arrivare in fondo a tutto perché è mancato Dumfries, unico che fa l'uno contro uno, alcuni giocatori hanno un anno in più, evidentemente hanno dei dati fisici che facevano capire che non ci poteva essere lo stesso atteggiamento per tutta la stagione, perché il campionato inizialmente aveva spaventato.

In Champions ha giocato col freno a mano tirato, non quell'ardore... Lo prova la formazione d'andata col Bodo e anche l'atteggiamento nel ritorno. Non c'era quella sensazione di avere il sogno di andare avanti. Hanno fatto bene? Magari se vincono un trofeo, anche due, quindi capisco che lo scorso anno era stato un anno scottante. Facendo la telecronaca non ho visto una squadra trascinante, ma rassegnata al fatto di non avere una prospettiva vincente. Va bene, ma serve una grande impresa in questa stagione: una grande vittoria contro una grande. Una grande vittoria nel derby.