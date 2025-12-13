Fabio Caressa, nell'ultima puntata di RadioDee Jay ha parlato del campionato di Serie A e si è soffermato su un aspetto in particolare che riguarda un po' tutte le squadre in corsa per il titolo. "Squadre altalenanti, tra campionato e Champions. Non hanno un rendimento costante e il calendario con tanti impegni è difficile da gestire", ha sottolineato.