Fabio Caressa, nell'ultima puntata di RadioDee Jay ha parlato del campionato di Serie A e si è soffermato su un aspetto in particolare che riguarda un po' tutte le squadre in corsa per il titolo. "Squadre altalenanti, tra campionato e Champions. Non hanno un rendimento costante e il calendario con tanti impegni è difficile da gestire", ha sottolineato.
Il commento del giornalista su Radio Dee Jay sul rendimento delle formazioni impegnate in CL e campionato
E ha parlato di una possibile soluzione: "E forse bisogna cominciare a pensare ai turn-over come faceva Inzaghi, che non aveva quindi tutti i torti. Senza il turn-over mentalmente diventa difficile la stagione. Supercoppa, campionato, il ritorno della CL, si gioca anche a Natale, è una rotazione continua difficile da gestire, in pratica non si fermano mai".
(Fonte: Radio Dee Jay)
