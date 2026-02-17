Nella pur tumultuosa partita contro la Juventus, l'Inter ha ottenuto una vittoria importantissima nella corsa scudetto, la dodicesima nelle ultime tredici partite di campionato. Due i calciatori più in vista fra i nerazzurri, secondo Fabio Caressa: Dimarco e Zielinski. Ecco le parole del giornalista su YouTube:
Caressa: “Zielinski uomo decisivo Inter. Dimarco? Ma lo vogliamo dire o no che…”
"Dimarco è sempre il migliore in campo con l'Inter. Giocatore assolutamente superiore in questo momento. Ha sfruttato psicologicamente il fatto di non essere più un giocatore da 60'. Mi avete scritto quando l'ho paragonato a Roberto Carlos, ho già detto che non è il brasiliano, ma che ha delle caratteristiche che me lo ricordano. E poi: è vero che in fase difensiva potrebbe far meglio, ma lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che in avanti è fra i migliori al mondo?".
"L'Inter sabato in 11 contro 10 non riusciva a sviluppare gioco, l'ho trovata un po' spaventata, e di questo va dato merito anche a Spalletti. Nella mia top XI metto anche Zielinski, che sta diventando l'uomo decisivo dell'Inter. Abbiamo ritrovato il calciatore che conoscevamo, ha una grande capacità di tirare da fuori, che era diventato 'inutile'".
