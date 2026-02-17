"Dimarco è sempre il migliore in campo con l'Inter. Giocatore assolutamente superiore in questo momento. Ha sfruttato psicologicamente il fatto di non essere più un giocatore da 60'. Mi avete scritto quando l'ho paragonato a Roberto Carlos, ho già detto che non è il brasiliano, ma che ha delle caratteristiche che me lo ricordano. E poi: è vero che in fase difensiva potrebbe far meglio, ma lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che in avanti è fra i migliori al mondo?".