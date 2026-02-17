"Le parole di Bastoni? Fa solo che piacere che poi a mente fredda uno dica che ha sbagliato. Gli fa onore, è bello. Non credo alla gente perfetta, credo che tramite gli errori si possa migliorare. Sala ha detto che ero un simulatore? Rimasto sorpreso, anche perché non ho chiamato in causa direttamente Bastoni. Ho sempre provato a rispondere in campo, non mi sono mai messo a discutere con altri, non mi sembra il caso di discutere di calcio con Sala, che è il Sindaco di Milano e avrà altre cose a cui pensare. Mi fa piacere che abbia avuto il tempo di cercare i miei video, mettiamola così".