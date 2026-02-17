Presente negli studi di Rai 2 durante Il Processo al 90°, Marco Tardelli è tornato sulle polemiche di Inter-Juve. L'ex giocatore è stato duro nei confronti di Alessandro Bastoni. "Fa una cosa abbastanza brutta, ha fatto una cosa che rovina il calcio. Hanno perso tutti: il Var, gli arbitri, i giocatori, le società che permettono di fare queste cose. La più grande stupidata l'ha fatto il Var, anche se c'è il protocollo, non mi niente a dire che c'è un protocollo".
"A parte che le urla di Bastoni di gioia perché è stato espulso Kalulu sono ignobili, ma se il protocollo esiste su una cosa del genere, è una cretinata perché hai rovinato un campionato, falsato un campionato. Bastoni lo sapeva che aveva simulato, ha fatto tutta quella scena dopo, è ancora più drammatica la cosa. Bastoni veste la maglia della Nazionale, questa è la cosa più brutta che abbia fatto nella sua carriera. Io in Nazionale lo manderei perché abbiamo bisogno di Bastoni, certamente ci va con la testa bassa, sa di aver fatto un grande errore, però non ha avuto il coraggio di chiedere scusa e questa è una cosa molto brutta".
(Rai 2)
