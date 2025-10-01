C'è anche Carlos Augusto nella lista dei convocati del Brasile per le amichevoli in programma il 10 e il 14 ottobre contro Corea del Sud e Giappone. Il difensore mancino dell'Inter, che non gioca per la Seleçao dal novembre 2023, è stato selezionato dal ct Ancelotti insieme all'altro "italiano" Wesley (Roma).
Inter, Carlos Augusto convocato dal Brasile per le prossime due amichevoli
Il difensore mancino nerazzurro figura nella lista del ct Ancelotti per le gare contro Corea del Sud e Giappone
La lista dei convocati:
Portieri: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)
Difensori: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)
Centrocampisti: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)
Attaccanti: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid)
