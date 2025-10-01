Il difensore mancino nerazzurro figura nella lista del ct Ancelotti per le gare contro Corea del Sud e Giappone

C'è anche Carlos Augusto nella lista dei convocati del Brasile per le amichevoli in programma il 10 e il 14 ottobre contro Corea del Sud e Giappone. Il difensore mancino dell'Inter, che non gioca per la Seleçao dal novembre 2023, è stato selezionato dal ct Ancelotti insieme all'altro "italiano" Wesley (Roma).