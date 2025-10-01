FC Inter 1908
Inter, Carlos Augusto convocato dal Brasile per le prossime due amichevoli

Il difensore mancino nerazzurro figura nella lista del ct Ancelotti per le gare contro Corea del Sud e Giappone
Fabio Alampi 

C'è anche Carlos Augusto nella lista dei convocati del Brasile per le amichevoli in programma il 10 e il 14 ottobre contro Corea del Sud e Giappone. Il difensore mancino dell'Inter, che non gioca per la Seleçao dal novembre 2023, è stato selezionato dal ct Ancelotti insieme all'altro "italiano" Wesley (Roma).

Getty Images

La lista dei convocati:

Portieri: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Difensori: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)

Centrocampisti: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)

Attaccanti: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid)

