Cristian Chivu cambia nove undicesimi rispetto all'Inter che mercoledì sera ha battuto il Torino a Monza nei quarti di finale di Coppa Italia.
Sassuolo-Inter, le formazioni UFFICIALI: tornano i titolarissimi, conferme Mkhitaryan e Thuram
Per la partita contro il Sassuolo, infatti, l'allenatore nerazzurro conferma solo Mkhitaryan a centrocampo e Thuram in attacco. Per il resto, tornano tutti i titolarissimi, compreso Lautaro Martinez, alla ricerca del gol numero 171 in maglia Inter, che gli permetterebbe di agganciare la terza posizione del podio dei marcatori di tutti i tempi della storia nerazzurra, al momento occupata da Boninsegna.
Queste le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemović, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matić, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. A disposizione: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Vecchi–Ceccon
IV ufficiale: Galipo’
VAR: Camplone
AVAR: Aureliano
SQUALIFICATI
Sassuolo: -
Inter: -
DIFFIDATI
Sassuolo: Doig, Matic, Muharemovic, Muric, Walukiewicz
Inter: Barella, Çalhanoglu
