Prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Bologna, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Sicuramente il 2025 per noi è stato un anno buono, per il ritorno in Serie A e per aver dimostrato di essere ripartiti con quella che è sempre stata la nostra forza, con buoni risultati e buone partita. Abbiamo una bella classifica, l’obiettivo principale è rimanere in Serie A, ma manteniamo quella che è la nostra filosofia".