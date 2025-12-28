Prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Bologna, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Sicuramente il 2025 per noi è stato un anno buono, per il ritorno in Serie A e per aver dimostrato di essere ripartiti con quella che è sempre stata la nostra forza, con buoni risultati e buone partita. Abbiamo una bella classifica, l’obiettivo principale è rimanere in Serie A, ma manteniamo quella che è la nostra filosofia".
Carnevali: “Mercato? Sappiamo che avremo richieste per giocatori importanti. Lasceremo…”
"Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione, per centrare il nostro obiettivo. A quel punto magari lasceremo a qualcuno, e credo che ce ne sia più di uno, la possibilità di andare in qualche grande club".
