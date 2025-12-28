Questa è la squadra di Conte, senza tanto spazio per la fantasia. E anche in difesa non si può parlare di emergenza, in difesa c'è un titolare nascosto che è Juan Jesus, a volte oggi si è perso l'avversario, anche disattento ma è un giocatore di un'affidabilità straordinaria.

Semmai sono Buongiorno e Beukema che sono alternativi a Juan Jesus e non viceversa. Juan Jesus è stato mandato via con molta leggerezza, superficialità e senza il riconoscimento del suo valore sia dall'Inter sia dalla Roma, è un giocatore che vale tanto. Complimenti a Juan Jesus"