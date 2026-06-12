"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità: ringrazio la società, l'azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata". Sono le prime parole di Giovanni Carnevali da nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus.
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Carnevali: “Ringrazio Elkann. Orgoglioso di far parte della Juve. Sono convinto che…”
Le prime parole di Giovanni Carnevali da nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus
"Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l'impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri".
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