Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Milan. A oggi il club rossonero non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un amministratore delegato. Il giornalista definisce la situazione 'devastante' per tutto il movimento calcistico italiano.