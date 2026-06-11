Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Milan. A oggi il club rossonero non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un amministratore delegato. Il giornalista definisce la situazione 'devastante' per tutto il movimento calcistico italiano.
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Cugini: “Milan? Caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Milan
"Il Milan in questo momento non esiste, è un caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più poi è che Ibrahimovic e Cardinale danno l'impressione di non fregarsene minimante. È tutto assurdo".
(TMW Radio)
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