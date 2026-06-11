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fcinter1908 ultimora Cugini: “Milan? Caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più…”

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Cugini: “Milan? Caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più…”

Cugini: “Milan? Caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cugini: “Milan? Caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più…”- immagine 2
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Milan. A oggi il club rossonero non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un amministratore delegato. Il giornalista definisce la situazione 'devastante' per tutto il movimento calcistico italiano.

Milan Ibrahimovic Cardinale
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"Il Milan in questo momento non esiste, è un caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più poi è che Ibrahimovic e Cardinale danno l'impressione di non fregarsene minimante. È tutto assurdo".

(TMW Radio)

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