"L’Inter prende Palestra, Solet e Atta? Nel mondo delle meraviglie fai tutte queste. Diciamo che Solet più vicino è fattibile, hai l’ok del giocatore. L’Udinese chiede 25, l’Inter offre 20 più qualcosa. Solet dovrebbe essere quasi fattibile, Jones il Liverpool non scende mai sotto 30 mln, Palestra l’Atalanta ha detto 50 e più… e diventa tutto più complicato. Non c’è ansia o fretta, sono trattative ancora vive. Poi ci deve essere un limite: quanto vale Palestra? Io credo che l'Atalanta sia sopra i 50 mln. La serenità arriva dal fatto che nel corso di questi anni sulla destra l'Inter non si è mai trovata male. Cancelo, Hakimi, Dumfries... Qualcosa si può trovare. Tutti sono ancora al piano A ovvero trovare il modo di portare Palestra ad Appiano. Non serve la controprova, io credo che Palestra farà una grande carriera, però 50 che forse sono più 60 significa una cifra mastodontica, la seconda dopo Lukaku. Un esterno così è fondamentale ma puoi anche deicdere di trovare un'alternativa e spendere questi soldi da un'altra parte".