Il rigore assegnato al Liverpool per la leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz ha fatto molto discutere. Una decisione che non trova d'accordo Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset: "È il classico 'rigorino'. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all'UEFA. Le decisioni che 'imbruttiscono' il calcio e fanno precipitare la categoria arbitrale nel baratro".