Il rigore assegnato al Liverpool per la leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz ha fatto molto discutere. Una decisione che non trova d'accordo Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset: "È il classico 'rigorino'. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all'UEFA. Le decisioni che 'imbruttiscono' il calcio e fanno precipitare la categoria arbitrale nel baratro".
Cesari: “Rigore Liverpool? Un pasticcio. Intervento Var inopportuno, Uefa archivierà”
Del rigore assegnato al Liverpool per la trattenuta di Bastoni ha parlato l’ex arbitro Graziano Cesari
Può una 'tirata' di pochissima entità della durata di centesimi di secondo far cadere all’istante un calciatore? Certamente no. A scoppio ritardato sì e, con un intervento VAR inopportuno e fuori luogo, si fischia il penalty. La decisione di campo di Zwayer era corretta. Si gioca. Insomma un bel 'pasticcio' che l'UEFA cercherà di archiviare velocemente".
