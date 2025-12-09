L'ex capitano del Liverpool ha commentato le dichiarazioni di Momo Salah e ha attaccato duramente l'egiziano

Gianni Pampinella Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 18:32)

Jamie Carragher ha commentato le dichiarazioni di Momo Salah e ha attaccato duramente l'egiziano che non è stato convocato da Slot per la gara contro l'Inter. "Ho pensato che fosse una vergogna quello che ha fatto dopo la partita. Alcuni l'hanno descritto come uno sfogo emotivo, io non credo lo sia stato. Credo che ogni volta che Salah si ferma in una mixed zone, cosa che ha fatto quattro volte in otto anni, sia una 'coreografia' con lui e il suo agente per causare il massimo danno e rafforzare la propria posizione".

"Lo ha fatto 12 mesi fa quando il Liverpool era in testa alla classifica, aveva segnato il gol della vittoria a Southampton, quello era il momento di scendere in campo e mettere pressione alla proprietà del Liverpool. Quindi per il resto della stagione ci sono stati striscioni tra la folla, 'Date a Mo i suoi soldi'. Ha scelto questo fine settimana per farlo, ha aspettato, credo, un brutto risultato per il Liverpool. Subire un gol all'ultimo minuto, i tifosi, l'allenatore, tutti nel club si sentono come se fossero nella fogna e lui ha scelto quel momento per attaccare l'allenatore e magari provare a farlo cacciare".

"La frase che mi viene in mente è 'buttato sotto l'autobus'. Per me, è lui che ha cercato di buttare sotto l'autobus il club negli ultimi 12 mesi, con le situazioni che ho appena menzionato. Se la prende con i proprietari, che gli stanno pagando centinaia di migliaia di sterline da sei anni, un anno fa si è lamentato perché non gli hanno fatto un contratto a 32 anni: hanno più che il diritto di farlo".

(Liverpool Echo)