Marcelo e Casillas: “Barça del 2010 era super squadra. E quel 5-0? Porca pu***na! Pensavo…”

Intervistato dall'ex portiere spagnolo, il brasiliano ha ricordato lo strepitoso Barcellona di Guardiola
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Marcelo è intervenuto nel canale YouTube di Iker Casillas. Intervistato dal suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid, il brasiliano ricorda la partita più difficile della sua vita.

Marcelo e Casillas: &#8220;Barça del 2010 era super squadra. E quel 5-0? Porca pu***na! Pensavo&#8230;&#8221;

"La sconfitta per 5-0 contro il Barça al Camp Nou nel 2010. Porca pu***na, non vedevamo nemmeno la palla, quel giorno eravamo bendati.  Pensavo: "Ma che sta succedendo?". Mio Dio, c'erano Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, tutti quanti!".

Casillas: "Abbiamo giocato contro il miglior Barça della storia".

"Marcelo: "Pedro. Molta gente non se lo ricorda. Ma era fortissimo".

Casillas: "Era davvero una super squadra, onestamente".

