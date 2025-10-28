Massimo Carrera, allenatore e in passato anche vice di Antonio Conte alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli proprio del tecnico del Napoli:
"Il Napoli sarà la squadra da battere per tutto il campionato”, ha detto Massimo Carrera a Kiss Kiss Napoli
“Conosco bene Antonio Conte e ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, lui sa come ripartire dopo momenti difficili e lo ha fatto vedere subito.
Neres falso nove è una mossa strepitosa, lui ha fatto capire ai nuovi arrivati che bisogna mettersi in riga perché ci sono molte partite e ci sarà bisogno di tutti. Il Napoli sarà la squadra da battere per tutto il campionato”.
