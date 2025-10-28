FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano: “Il VAR non serve ad un cazzo, lo toglierei. Negli arbitri vedo malafede”

ultimora

Cassano: “Il VAR non serve ad un cazzo, lo toglierei. Negli arbitri vedo malafede”

Cassano: “Il VAR non serve ad un cazzo, lo toglierei. Negli arbitri vedo malafede” - immagine 1
"Continuo a dire che il VAR è inutile: come c'è il giocatore forte e quello scarso, c'è l'arbitro forte e quello scarso", dice Cassano
Matteo Pifferi Redattore 

Continua a far discutere l'episodio che ha portato al primo gol del Napoli contro l'Inter. Il calcio di rigore segnalato dall'assistente all'arbitro Mariani per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.

Intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, Antonio Cassano si è espresso in questi termini anche sul VAR e sul rigore per il Napoli:

Cassano: “Il VAR non serve ad un cazzo, lo toglierei. Negli arbitri vedo malafede”- immagine 2

"Io voglio togliere il VAR, non serve ad un cazzo. Continuo a dire che è inutile. C'è il giocatore forte, quello scarso. C'è l'arbitro forte e quello scarso. Mariani aveva preso la decisione giusta, il guardalinee ha sbagliato? Perfetto, stai a casa.

Cassano: “Il VAR non serve ad un cazzo, lo toglierei. Negli arbitri vedo malafede”- immagine 3

Non do la colpa all'arbitro, la colpa dell'assistente e del VAR. Io penso che siano in malafede. La cosa che mi dà tremendamente fastidio è questa: il guardalinee è scarso e ha sbagliato? Il VAR deve chiamarlo. Chiamalo! Fallo venire, non è rigore e problema risolto. Oltre al fatto che ci sono arbitri e guardalinee scarsi, il VAR lo si usa in malafede, per me è così"

Leggi anche
Cassano: “Chivu top ma Conte è geniale: gliel’ha incartata. E l’Inter non...
Adani: “Napoli-Inter? Successa una cosa a cui mai avrei creduto: dopo il 2-1…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA