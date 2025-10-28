"Io voglio togliere il VAR, non serve ad un cazzo. Continuo a dire che è inutile. C'è il giocatore forte, quello scarso. C'è l'arbitro forte e quello scarso. Mariani aveva preso la decisione giusta, il guardalinee ha sbagliato? Perfetto, stai a casa.

Non do la colpa all'arbitro, la colpa dell'assistente e del VAR. Io penso che siano in malafede. La cosa che mi dà tremendamente fastidio è questa: il guardalinee è scarso e ha sbagliato? Il VAR deve chiamarlo. Chiamalo! Fallo venire, non è rigore e problema risolto. Oltre al fatto che ci sono arbitri e guardalinee scarsi, il VAR lo si usa in malafede, per me è così"