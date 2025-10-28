FC Inter 1908
Tricella: “Lautaro si dia una regolata, un capitano non fa queste cose. E Conte…”

"Conte non sarà simpatico, ma Lautaro non è stato intelligente. Come questa estate con Calhanoglu, certe cose non si fanno in campo", ha detto Tricella
Roberto Tricella, ex calciatore tra le altre di Inter e Juve, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Napoli-Inter:

"L'assenza di De Bruyne? Certo che condiziona ma serve più il recupero di Lobotka. Non so perché in certe situazioni l'Inter perde perché non le gioca lei e non perchè le giocano le altre. Ha preso due gol che per l'Inter sono improponibili. E' la lettura in fase difensiva dei due centrali che non va. E' stata una lettura imbarazzante.

La lite Conte-Lautaro? Conte non sarà simpatico, ma Lautaro non è stato intelligente. Come questa estate con Calhanoglu, certe cose non le fai in campo. Un capitano non fa queste sceneggiate in campo. Questo è un errore, deve darsi una regolata".

Sulla Juve

"Qualsiasi allenatore arrivi ora non può assicurarti certi obiettivi. Al di là che siamo ancora all'inizio, la Juve è a 5-6 punti dalla prima, ci sono i giocatori e tutto per poter recuperare terreno. Cambiare ora non lo capisco, ma se vogliono dare un volto diverso alla stagione non andrei su Spalletti ma su Palladino.

Poi magari sbaglio. Spalletti è bravissimo, un allenatore navigato, ma non so...Ripeto, non è una stagione buttata, siamo ancora all'inizio. Come può giocare la Juve? Può giocare a 4, a 3, ha i giocatori per farlo. Serve però insegnare ai calciatori a difendere, non è questione di modulo".

