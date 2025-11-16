Moris Carrozzieri, ex difensore, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport di oggi. In particolare, ha rivelato un aneddoto che risale ai tempi in cui militava nella Sampdoria. Questo il racconto del rapporto complicato con Novellino:
Carrozzieri rivela: "Diedi un pugno in faccia a Novellino perché…"
L'aneddoto raccontato dall'ex calciatore: il bruttissimo gesto risale ai tempi in cui vestiva la maglia della Sampdoria
"Non sopportava quelli della Gea. Non so come mai, ma giocai solo 6 partite in tutto l’anno. Poi un giorno mi multò di cinquemila euro: sosteneva che fossi andato in discoteca e non era vero. Bazzani confermò la mia versione, ma Novellino continuava. Così non ci ho visto più e gli ho dato un pugno in faccia. Da lì in poi non ho più giocato".
