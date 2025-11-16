Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino. Il tennista altoatesino si conferma vincitore del torneo disputato a Torino – dopo aver vinto anche l’edizione del 2024 lo scorso novembre – grazie al successo sul numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Una sfida emozionante, giocata sul filo del rasoio da ambedue i contendenti sul campo di cemento del capoluogo piemontese: alla fine, a spuntarla è proprio il giocatore azzurro con il punteggio di 7-6, 7-5.
Sinner vince le ATP Finals, l'Inter si congratula così: "Altra pagina di storia del tennis"
Sinner vince le ATP Finals, l’Inter si congratula così: “Altra pagina di storia del tennis”
Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino: così l'Inter sui social si è congratulata con il tennista dopo il successo odierno
Così l'Inter si è congratulata con Sinner: "Un'altra pagina di storia del tennis italiano è stata scritta! Complimenti a Jannik Sinner
per la straordinaria vittoria delle ATP Finals!", ha scritto.
