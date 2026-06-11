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Cartellini, perdite di tempo, controlli Var: le nuove regole in vista del Mondiale
Sono diverse le regole introdotte dalla Fifa in vista del Mondiale che sta per partire. Una delle novità riguarderà il tempo. Un giocatore sostituito avrà 10 secondi per lasciare il campo dal punto più vicino, altrimenti chi deve subentrare dovrà aspettare un minuto e, ovviamente, la prima interruzione, per entrare. "E ancora: se un portiere ritarda un rinvio dal fondo, l’arbitro farà partire un countdown di 5 secondi, pena un calcio d’angolo; 5 secondi anche per la rimessa laterale, a rischio dell’inversione", sottolinea il Corriere della Sera.
"Novità pure per la Var, che potrà controllare il secondo giallo dell’espulsione, e potrà intervenire in caso di un errore di cartellino a un giocatore o di scambio di persona. Possibile l’intervento video anche nell’eventualità di calcio d’angolo concesso erroneamente (ma solo se il replay non provocherà l’interruzione del gioco), mentre potranno essere sanzionate anche le infrazioni a gioco fermo".
"E basta sceneggiate: chi si porta la mano alla bocca per nascondere il labiale rischia il rosso e, in caso di infortunio, medicazione fuori dal campo e stop di almeno un minuto. Con il cronometro ha già fatto i conti il romanista Manu Koné, a bordo campo per 60 secondi (e squadra in 10), nell’amichevole Francia-Irlanda del Nord (3-1): Michael Olise s’era messo a salutare il pubblico di Villeneuve-d’Ascq, dopo la tripletta, e i 10 secondi per il cambio, erano già volati via".
(Corriere della Sera)
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