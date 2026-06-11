Ha fatto molto discutere la vicenda che ha coinvolto Omar Artan, uno dei migliori arbitri della confederazione africana, selezionato per arbitrare al Mondiale ma respinto dalle autorità durante i controlli al suo arrivo negli Stati Uniti. Il clamore mediatico ha portato a una decisione storica: il fischietto somalo è stato selezionato dalla UEFA per arbitrare la gara di Supercoppa Europea, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra Paris Saint-Germain (vincitore della UEFA Champions League) e Aston Villa (vincitore della UEFA Europa League).