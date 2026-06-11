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fcinter1908 ultimora Respinto al Mondiale dagli USA, arbitrerà la Supercoppa Europea: la UEFA sceglie Artan
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Respinto al Mondiale dagli USA, arbitrerà la Supercoppa Europea: la UEFA sceglie Artan
Decisione storica: il fischietto somalo dirigerà la sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, in programma il 12 agosto
Ha fatto molto discutere la vicenda che ha coinvolto Omar Artan, uno dei migliori arbitri della confederazione africana, selezionato per arbitrare al Mondiale ma respinto dalle autorità durante i controlli al suo arrivo negli Stati Uniti. Il clamore mediatico ha portato a una decisione storica: il fischietto somalo è stato selezionato dalla UEFA per arbitrare la gara di Supercoppa Europea, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra Paris Saint-Germain (vincitore della UEFA Champions League) e Aston Villa (vincitore della UEFA Europa League).
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