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Respinto al Mondiale dagli USA, arbitrerà la Supercoppa Europea: la UEFA sceglie Artan

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Decisione storica: il fischietto somalo dirigerà la sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, in programma il 12 agosto
Fabio Alampi Redattore 

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Ha fatto molto discutere la vicenda che ha coinvolto Omar Artan, uno dei migliori arbitri della confederazione africana, selezionato per arbitrare al Mondiale ma respinto dalle autorità durante i controlli al suo arrivo negli Stati Uniti. Il clamore mediatico ha portato a una decisione storica: il fischietto somalo è stato selezionato dalla UEFA per arbitrare la gara di Supercoppa Europea, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra Paris Saint-Germain (vincitore della UEFA Champions League) e Aston Villa (vincitore della UEFA Europa League).

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