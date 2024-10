Il giocatore si è fatto sentire con i suoi follower attraverso i social: "Si conferma una grave lesione al legamento crociato, dovrò passare in sala operatoria e stare fuori dal campo per qualche mese.

Non vedo l'ora di iniziare la guarigione e tornare come una bestia. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato", si legge nel post pubblicato su Instagram.