Sì ce ne dà tanto. Per me sono una delle migliori squadre al mondo, abbiamo visto come hanno giocato contro il City in CL e noi abbiamo giocato contro loro con un uomo in meno, è stata una buona prestazione. Guardiamo sempre verso l'alto, ma dopo sette partite non si può parlare di classifica, si pensa una partita alla volta e dobbiamo pensare a migliorare di volta in volta. Ci proviamo.