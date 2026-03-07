La Juventus vuole tornare a vincere. Dopo quattro gare senza ottenere i tre punti, questa seta i bianconeri hanno l'occasione di tornare alla vittoria. La squadra di Spalletti è pronta a scendere in campo all'Allianz Stadium nella sfida contro il Pisa. Il tecnico si affida al solito 4231 con David punta centrale. Dall'altro lato la squadra di Hiljemark è a caccia di punti salvezza e arriva dalla sconfitta contro il Bologna.
Le scelte dei due allenatori per la sfida dell'Allianz Stadium
Le formazioni ufficiali—
JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz, David
PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Marin, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi.
