FANTACALCIO – Juve-Pisa, formazioni UFFICIALI: le scelte di Spalletti e Hiljemark

Le scelte dei due allenatori per la sfida dell'Allianz Stadium
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Juventus vuole tornare a vincere. Dopo quattro gare senza ottenere i tre punti, questa seta i bianconeri hanno l'occasione di tornare alla vittoria. La squadra di Spalletti è pronta a scendere in campo all'Allianz Stadium nella sfida contro il Pisa. Il tecnico si affida al solito 4231 con David punta centrale. Dall'altro lato la squadra di Hiljemark è a caccia di punti salvezza e arriva dalla sconfitta contro il Bologna.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz, David

PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Marin, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi.

