Il capitano nerazzurro farà parte del gruppo nerazzurro, nonostante l'infortunio, in vista del derby Milan-Inter
È un’Inter in emergenza in attacco quella che si presenta domani sera a San Siro al derby contro il Milan, in programma alle 20:45 al Meazza e valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A.

Oltre a Lautaro Martinez, Chivu dovrebbe rinunciare - almeno dall’inizio - anche a Marcus Thuram, debilitato da una sindrome influenzale che lo ha fermato nelle ultime ore.

Per questo motivo la coppia totale dovrebbe essere composta da Pio Esposito e Bonny, con il francese pronto a subentrare nella ripresa.

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.it, Chivu aggregherà al gruppo anche Lautaro Martinez, nonostante l’infortunio del Toro.

Il capitano nerazzurro tornerà solamente dopo la sosta di fine marzo in gruppo, ma la sua presenza è importante per il gruppo: per questo motivo Chivu ha deciso di convocarlo per la sfida di domani sera.

