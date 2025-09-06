Fifa, a Infantino la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria

"Questa onorificenza è per me bella e importante e contribuirà a rafforzare i legami che ho sempre avuto con questa città". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino , nel corso della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Reggio Calabria consegnatagli dal sindaco, Giuseppe Falcomatà.

"Reggio Calabria - ha aggiunto Infantino, che ha confessato di tifare Inter - é la mia città ed é la città di mio padre. Ho qui tanti ricordi. Due settimane fa ero alla Casa Bianca, accanto al presidente Trump, ma l'emozione che provo qui oggi è completamente diversa. Se sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, e quello che farò, è grazie anche a questa terra splendida, piena di valori che mi hanno dato la voglia di sognare e di provarci sempre".