Fifa, a Infantino la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria

Il presidente della Federazione Mondiale del Calcio ha ricevuto il conferimento con una cerimonia: "Qui ho tanti ricordi"
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

"Questa onorificenza è per me bella e importante e contribuirà a rafforzare i legami che ho sempre avuto con questa città". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel corso della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Reggio Calabria consegnatagli dal sindaco, Giuseppe Falcomatà.

"Reggio Calabria - ha aggiunto Infantino, che ha confessato di tifare Inter - é la mia città ed é la città di mio padre. Ho qui tanti ricordi. Due settimane fa ero alla Casa Bianca, accanto al presidente Trump, ma l'emozione che provo qui oggi è completamente diversa. Se sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, e quello che farò, è grazie anche a questa terra splendida, piena di valori che mi hanno dato la voglia di sognare e di provarci sempre".

"La storia della famiglia Infantino - ha detto il sindaco Falcomatà - è un po' la storia del nostro Mezzogiorno. Ed è anche la storia di tanti padri che si sono trovati di fronte al bivio se rimanere nei loro luoghi di nascita o andare via con altrettante difficoltà. Che spesso non era una scelta, ma l'unica possibilità che avevano".

