"Mourinho sta da dio, ha un po' d'amaro dopo il momento con l'Atletico Madrid, ma ho visto un grande Mou e quando si Ã¨ tolto la tuta e me l'ha data Ã¨ stato un gesto bellissimo per me. Io ce l'ho e tu no - ha detto a Caressa - e non Ã¨ il primo regalo che fa. Lo amo visceralmente, impossibile non amarlo". CosÃ¬ Ivan Zazzaroni ha parlato dell'ex allenatore dell'Inter su Radio Dee Jay. Lo ha intervistato nelle scorse ore e ha parlato dell'ennesimo incontro con il tecnico portoghese.

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«A chi dice che solo Ordine dice la veritÃ dico che Ã¨ un amico e collabora con il mio giornale. Voi ritenete che la veritÃ sia solo quella che volete sentire. Ma io dico che il caso Rocchi non Ã¨ legato all'Inter e la penso cosÃ¬ e se non volete credermi non mi importa delle offese perchÃ© sono talmente tante le offese che ricevo che mi sono abituato e mi fanno ridere. Rocchi a DAZN? Ci ha messo molto prima di decidere, lui vuole tornare nel suo settore arbitrale, ma qual Ã¨ il modo per ripulirsi l'immagine ed arrivarci?

In realtÃ non deve ripulire nulla, lo ha giÃ fatto la giustizia. Comunque gliel'hanno offerta questa cosa, e va a farlo. Era candidato a diventare presidente dell'AIA, lo hanno fatto fuori di brutto con questa storia. Il mondo arbitrale lo ha segato e io spero possa riprendersi le sue rivincite e che venga fuori tutta la veritÃ Â», ha detto ancora riferendosi ad un radio ascoltatore che gli ha parlato proprio del collega e ha attaccato lui sul caso Rocchi.

(Fonte: Radio Dee Jay)