La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha preso posizione e ha chiesto alla Fifa e all'Uefa di adottare misure severe per punire i responsabili del nuovo caso di razzismo commesso contro Vinícius, attraverso lettere inviate alle due entità, si legge in un comunicato ufficiale.
Caso Vinicius, Federcalcio brasiliana insorge: “Serve indagine approfondita. Punire chi…”
Nel documento, firmato dal presidente Samir Xaud, la Cbf ha ribadito di aspettarsi che la Fifa monitori il caso e che la Uefa adotti tutte le misure necessarie, nonché "un'indagine approfondita" per identificare e punire i responsabili degli insulti razzisti. "La Cbf ha inoltre inviato una richiesta formale alla Uefa per un'indagine approfondita sugli atti commessi contro Vinicius Jr., tenendo conto delle testimonianze della vittima e dei presenti, per identificare e punire in modo esemplare i responsabili dell'episodio", prosegue la nota.
