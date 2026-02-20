FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caso Vinicius, Federcalcio brasiliana insorge: “Serve indagine approfondita. Punire chi…”

ultimora

Caso Vinicius, Federcalcio brasiliana insorge: “Serve indagine approfondita. Punire chi…”

Caso Vinicius, Federcalcio brasiliana insorge: “Serve indagine approfondita. Punire chi…” - immagine 1
La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha preso posizione e ha chiesto alla Fifa e all'Uefa di adottare misure severe
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Caso Vinicius, Federcalcio brasiliana insorge: “Serve indagine approfondita. Punire chi…” - immagine 1
Getty Images

La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha preso posizione e ha chiesto alla Fifa e all'Uefa di adottare misure severe per punire i responsabili del nuovo caso di razzismo commesso contro Vinícius, attraverso lettere inviate alle due entità, si legge in un comunicato ufficiale.

Caso Vinicius, Federcalcio brasiliana insorge: “Serve indagine approfondita. Punire chi…”- immagine 3
Getty Images

Nel documento, firmato dal presidente Samir Xaud, la Cbf ha ribadito di aspettarsi che la Fifa monitori il caso e che la Uefa adotti tutte le misure necessarie, nonché "un'indagine approfondita" per identificare e punire i responsabili degli insulti razzisti. "La Cbf ha inoltre inviato una richiesta formale alla Uefa per un'indagine approfondita sugli atti commessi contro Vinicius Jr., tenendo conto delle testimonianze della vittima e dei presenti, per identificare e punire in modo esemplare i responsabili dell'episodio", prosegue la nota.

Leggi anche
Pastore: “Inter, Inzaghi bastonato e questo ha creato una sensazione. Esposito?...
Altro arresto nell’inchiesta ultrà, ‘ingaggiato per uccidere Beretta’. La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA