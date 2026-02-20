"Secondo me è stata fatta una scelta sbagliata per quanto riguarda Dimarco che sposta tantissimo. C'è anche discorso psicologico che riguarda il concetto di vittorie. Inzaghi è stato bastonato da tutti provò a tenere il piede in due scarpe e gli è andata male perché non ha vinto. E questo ha aumentato il senso di non ce la faremo mai a portare avanti due obiettivi. In casa l'Inter può rimontare, Juve e Atalanta è più difficile. Barella mi sembra un giocatore in parabola discendente rispetto ai picchi del 2021/22. È così da due anni, i numeri sono bassi. La qualità delle sue prestazioni non è eccezionale. In Nazionale sarebbe un giocatore centrale.