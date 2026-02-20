FC Inter 1908
Pastore: “Inter, Inzaghi bastonato e questo ha creato una sensazione. Esposito? Finalmente”

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore commenta la brutta sconfitta dell'Inter e l'ottimo momento di Pio Esposito
"Secondo me è stata fatta una scelta sbagliata per quanto riguarda Dimarco che sposta tantissimo. C'è anche discorso psicologico che riguarda il concetto di vittorie. Inzaghi è stato bastonato da tutti provò a tenere il piede in due scarpe e gli è andata male perché non ha vinto. E questo ha aumentato il senso di non ce la faremo mai a portare avanti due obiettivi. In casa l'Inter può rimontare, Juve e Atalanta è più difficile. Barella mi sembra un giocatore in parabola discendente rispetto ai picchi del 2021/22. È così da due anni, i numeri sono bassi. La qualità delle sue prestazioni non è eccezionale. In Nazionale sarebbe un giocatore centrale.

Esposito? Finalmente abbiamo un attaccante italiano riferimento in una squadra italiana che lotta per lo scudetto. Fa benissimo a Esposito, servirà a lui e anche alla Nazionale. Ma lui sta rispondendo coi fatti. Trappola Lecce? Non credo, aspettarsi la trappola è il modo migliore per arrivare lì sul pezzo. Non ne farei ora uno squadrone del Lecce. Fatica a calciare in porta. Inter un po' rimaneggiata, ma è una questione di tranquillità. All'andata l'Inter sì che andò in ciabatte, ora arriva un po' incattivita dopo la sconfitta col Bodo". 

