Da quanto riporta l'ANSA è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo individuato per uccidere il capo ultrà che a settembre del 2024 ha ucciso Bellocco

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 14:16)

È stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Poerio, 32 anni, già detenuto anche per fatti di droga e pure indagato nell'inchiesta milanese "doppia curva" sugli ultras di San Siro. L'accusa, formulata nelle indagini della Polizia e del pm della Dda di Milano Paolo Storari, è di aver esploso sei colpi di pistola nel corso di una lite nel luglio 2025, ma dal provvedimento della gip Sara Cipolla risulta anche che l'uomo in passato "si sarebbe messo a disposizione per l'esecuzione materiale dell'omicidio", che non avvenne, di Andrea Beretta, ormai ex capo della curva Nord interista e da tempo ormai collaboratore di giustizia.

Lo scrive l'ANSA spiegando che lo stesso ex capo ultrà della Curva dell'Inter, Marco Ferdico, ha confermato a verbale che esisteva un piano per uccidere, come già emerso, Beretta, "indicando 'il Pinna'", ossia Poerio, quale "incaricato dell'esecuzione materiale" per 100mila euro. Poi, Beretta per paura di essere ucciso, come era già emerso dalle indagini, aveva ammazzato nel settembre 2024 Antonio Bellocco, rampollo di una famiglia di 'ndrangheta e anche lui nel direttivo della curva Nord.

La confessione di Marco Ferdico — Poerio ha condanne definitive per rapina, armi, violenza privata e altri reati e nell'inchiesta "doppia curva" è indagato perché ritenuto "vicino" a Ferdico. In un verbale del 9 settembre 2025 Ferdico ha raccontato al pm Storari "io volevo ammazzarlo", riferendosi a Beretta. E ha spiegato di aver ingaggiato 'Pinna', il quale avrebbe potuto farlo durante un permesso premio.

"Fino al giorno prima che morisse Bellocco - ha messo a verbale Ferdico - io continuavo a proporre di ammazzare Beretta". Un piano condiviso da "me, Bellocco e D'Alessandro", quest'ultimo anche a processo per l'omicidio Boiocchi. Anche il padre di Ferdico, anche lui in carcere, ha confermato la versione del figlio: dovevano drogare Beretta, addormentarlo e "poi ci avrebbe pensato questo Pinna".

(Fonte: Ansa)