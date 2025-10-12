Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, ha parlato al Festival di Trento dei temi principali della Serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla lotta Scudetto: "C'è sempre il solito Napoli, c'è il Milan di Allegri, l'Inter che era partita male ma si sta riprendendo e la Roma che ha cominciato un ottimo campionato. lo chiaramente seguo il Bologna, non era partito benissimo ma mi sembra che ora abbia trovato la quadratura del cerchio".
Cassani: “Scudetto? Inter partita male, ma in ripresa. Oltre al solito Napoli c’è anche…”
Il pensiero dell'ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo a proposito del campionato di Serie A
Sono partiti tanti giocatori e c'è voluto un po' di tempo.
"Il Bologna ha un ottimo allenatore, un grande direttore sportivo che è riuscito a valorizzare dei giocatori e nello stesso tempo a portare qualcosa di buono alla squadra. Italiano è bravo, un allenatore che fa giocare bene la squadra. La partecipazione alla Champions credo che abbia dato qualcosa di più alla squadra. La conoscenza internazionale dà qualcosa di più".
