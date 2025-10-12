FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassani: “Scudetto? Inter partita male, ma in ripresa. Oltre al solito Napoli c’è anche…”

ultimora

Cassani: “Scudetto? Inter partita male, ma in ripresa. Oltre al solito Napoli c’è anche…”

Cassani: “Scudetto? Inter partita male, ma in ripresa. Oltre al solito Napoli c’è anche…” - immagine 1
Il pensiero dell'ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo a proposito del campionato di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, ha parlato al Festival di Trento dei temi principali della Serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla lotta Scudetto: "C'è sempre il solito Napoli, c'è il Milan di Allegri, l'Inter che era partita male ma si sta riprendendo e la Roma che ha cominciato un ottimo campionato. lo chiaramente seguo il Bologna, non era partito benissimo ma mi sembra che ora abbia trovato la quadratura del cerchio".

Cassani: “Scudetto? Inter partita male, ma in ripresa. Oltre al solito Napoli c’è anche…”- immagine 2
Getty

Sono partiti tanti giocatori e c'è voluto un po' di tempo.

"Il Bologna ha un ottimo allenatore, un grande direttore sportivo che è riuscito a valorizzare dei giocatori e nello stesso tempo a portare qualcosa di buono alla squadra. Italiano è bravo, un allenatore che fa giocare bene la squadra. La partecipazione alla Champions credo che abbia dato qualcosa di più alla squadra. La conoscenza internazionale dà qualcosa di più".

Leggi anche
Lautaro, una volontà di ferro: il piano dell’Inter è chiaro. Un precedente fa sorridere Chivu
Inter ribaltata: la novità principale introdotta da Chivu che ha sorpreso la squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA