Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, ha parlato al Festival di Trento dei temi principali della Serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla lotta Scudetto: "C'è sempre il solito Napoli, c'è il Milan di Allegri, l'Inter che era partita male ma si sta riprendendo e la Roma che ha cominciato un ottimo campionato. lo chiaramente seguo il Bologna, non era partito benissimo ma mi sembra che ora abbia trovato la quadratura del cerchio".