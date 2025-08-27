Non ho sentito una critica io su di lui, daranno ancora la colpa a Fonseca o Conceicao. 95% delle amichevoli estive il Milan ha giocato a 4. Siccome Allegri è un genio che studia, con la Cremonese ha giocato a 3… Se non lavori e non ti adegui al calcio che va veloce, è finito. Qualcuno ha imposto Allegri a Tare? O lo ha preso lui proprio? Non posso pensare che il Milan riparte da un allenatore che non è un allenatore. Cassano, Ronaldinho, Ibra, Pato, Pirlo, Barzagli, anche mia madre allenava quei giocatori. Il Milan non meritava di perdere, ha creato anche tanto, ma come ha giocato? Non ho capito io come ha giocato la squadra. Niente, tutto casuale. Il problema del Milan non sarà il mercato quest’anno, ma il suo allenatore.