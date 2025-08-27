Durissime parole di Antonio Cassano: su Massimiliano Allegri dopo il ko all’esordio con la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni: “Milan-Cremonese? Gimenez è più forte di tutti gli attaccanti che sta cercando il club. Qui lo dico. Gimenez è molto più forte di Vlahovic, di Hojlund… Se tu metti Gimenez al Como, fa 30 gol in questa stagione. Se giochi alla carlona, col genio in panchina… Qualcuno invece di dare la colpa a Gimenez, si deve ricordare del signor Allegri…
Cassano: “Allegri non è più un allenatore! Bollito totale, a chi gli lecca ancora il culo dico…”
Non ho sentito una critica io su di lui, daranno ancora la colpa a Fonseca o Conceicao. 95% delle amichevoli estive il Milan ha giocato a 4. Siccome Allegri è un genio che studia, con la Cremonese ha giocato a 3… Se non lavori e non ti adegui al calcio che va veloce, è finito. Qualcuno ha imposto Allegri a Tare? O lo ha preso lui proprio? Non posso pensare che il Milan riparte da un allenatore che non è un allenatore. Cassano, Ronaldinho, Ibra, Pato, Pirlo, Barzagli, anche mia madre allenava quei giocatori. Il Milan non meritava di perdere, ha creato anche tanto, ma come ha giocato? Non ho capito io come ha giocato la squadra. Niente, tutto casuale. Il problema del Milan non sarà il mercato quest’anno, ma il suo allenatore.
Secondo me Allegri è l’ultimo paracadute e glielo hanno ridato… Poteva andare con Moggi a Telelombardia ecco…. C’è poco da aspettare e vedere, ho sempre detto che non è b sono io. Bollito totale, l’hai sentito parlare? Qualcuno gli ha fatto i complimenti per la comunicazione… Leccare il culo ok, ma quando c’è anche la merda… Ti è piaciuta questa presidente (Adani, ndr)?”.
