"I tre Esposito? Il più forte ve lo dico io, Pio è quello scarso! È goffo, chi mi ricorda". Le parole sono di questa sera di Antonio Cassano e poi ne sono arrivate altre sul centravanti dell'Inter sempre, a Viva el Futbol:

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"A me Bonny piace più di Pio Esposito, ma è mio gusto. Poi magari farà 500 gol e vincerà tutto, glielo auguro. Retegui a livello tecnico ha qualcosa in più di Pio. Guarda Kean, se gli butti palla nello spazio fa a sportellate, è veloce. Pio se butti la palla a 50 metri, arrivo io ora prima col telefono in mano. È una roba diversa. A me piace più Bonny di Pio”.