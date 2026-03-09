A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento difficile di Nicolò Barella in casa Inter.
ultimora
Cassano: “Barella fa fatica anche a correre ora! Serve cambiare, vorrei un’Inter con…”
"Barella non lo discuto come ragazzo, ma fa fatica anche a correre ora... L'Inter ha bisogno di cambiare qualcosa, forse ha corso talmente tanto, da due anni non la prende più. Di qualità, Barella fa fatica, non arriva neanche in porta col tiro di ieri, avete visto. Probabilmente rimarrà ancora per anni, ma forse è arrivato il momento di cambiare.
L'Inter deve cambiare, io voglio una squadra qualitativa e che giochi con le ali, voglio più qualità. Serve più qualità sugli esterni d'attacco, ma per fare mercato qualcuno deve partire e va sacrificato, in più ci sono anche i giocatori in scadenza... L'Inter sarà in grado di spendere? Se vendi Thuram, Calhanoglu... Per me qualcosa puoi fare, ma dipende da Chivu cosa vuole fare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA