"Barella non lo discuto come ragazzo, ma fa fatica anche a correre ora... L'Inter ha bisogno di cambiare qualcosa, forse ha corso talmente tanto, da due anni non la prende più. Di qualità, Barella fa fatica, non arriva neanche in porta col tiro di ieri, avete visto. Probabilmente rimarrà ancora per anni, ma forse è arrivato il momento di cambiare.