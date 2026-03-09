fcinter1908 ultimora Rampulla: “Il Milan è lì, l’Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono…”

ultimora

Rampulla: “Il Milan è lì, l’Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono…”

Rampulla: “Il Milan è lì, l’Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere ha commentato la vittoria del Milan nel derby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Rampulla: “Il Milan è lì, l’Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato la vittoria del Milan nel derby. L'ex portiere ha risposto alla domanda se il campionato adesso è riaperto dopo la vittoria dei rossoneri contro l'Inter.  "L'Inter ha 7 punti di vantaggio, la dice lunga sul cammino delle altre. Il Milan è lì, l'Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono buttarlo solo loro via lo Scudetto".

Rampulla: “Il Milan è lì, l’Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono…”- immagine 3
Getty Images

Como, Roma e Juve: visto il calendario, chi è favorito per la lotta Champions?

—  

"Bisogna dare merito al Como che sta facendo cose strepitose, inimmaginabili a inizio stagione. La sconfitta della Roma ha livellato ancora la situazione. Vedo favorita la Juve ora. Poi magari il Como le vince tutte...".

(TMW Radio)

Leggi anche
Adani: “Milan migliorato, Inter peggiorata. Allegri ha battuto Chivu. Non ho visto...
Cassano: “Inter vincerà lo scudetto, campionato non è riaperto. A chi rompe il cazzo a Lautaro…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA