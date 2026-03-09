Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato la vittoria del Milan nel derby. L'ex portiere ha risposto alla domanda se il campionato adesso è riaperto dopo la vittoria dei rossoneri contro l'Inter. "L'Inter ha 7 punti di vantaggio, la dice lunga sul cammino delle altre. Il Milan è lì, l'Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono buttarlo solo loro via lo Scudetto".
Como, Roma e Juve: visto il calendario, chi è favorito per la lotta Champions?—
"Bisogna dare merito al Como che sta facendo cose strepitose, inimmaginabili a inizio stagione. La sconfitta della Roma ha livellato ancora la situazione. Vedo favorita la Juve ora. Poi magari il Como le vince tutte...".
